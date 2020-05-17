Bilim Kurulu Üyesi Kara: Sıcaklık artışı korona bulaşma hızını azaltıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT'de yapılan çalışmalarda 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında koronavirüsün bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, koronavirüsün bulaşma hızında azalma olduğunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.

"25 DERECE ÜZERİNDEKİ HAVALARDA BULAŞMA HIZI AZALIYOR"

Ateş Kara paylaşımında, "Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor." ifadelerini kullandı.