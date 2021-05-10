Haydar Ali Yıldız, Adalar'daki atların ortadan kaybolması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 TV'de ekrana gelen 'Arafta Sorular' programının bu haftaki konuğu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız oldu.

Programda, son günlerde tartışmalara neden olan 'kayıp at' meselesine değinildi.

"HAYVAN HAKLARINI SAVUNANLARIN ATLARA NELER YAPTIĞINI GÖRDÜK"

Yıldız, Esra Elönü'nün "Adalar'daki atlara ne oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bugüne kadar hayvan sevgisini ve hayvan haklarını her fırsatta dillendiren ve haykıranlar, hatta bundan dolayı bizi itham etmek isteyenler bu konuda sınıfta kalmışlardır. At Türk'ün kanadıdır. Bizim medeniyetimizde atın vazifesi, insanı anlatmak, tamamlamak için vardır. Atlar konusu politik bir mesele değildir. Burada ki meseleye kim olursa olsun politik bir sorgulama ile yaklaşıyorsa, bu doğru değildir. Buradaki meseleye, bir canlının hakkı açısından, insani ve vicdani bir bakış açısı lazım.

"SINIFTA KALDILAR"

Bizim bütün zaferlerimizde atlar kahramandır. Malazgirt'te de Kudüs'ün Fethi'nde de İstanbul'un Fethi'nde de atlar hep ön plandadır. Bir askere dahi asaleti veren atlardır. Necip Fazıl'ın 'Ata Senfoni' isimli kitabı vardır, atlara adadığı. Şu ifadeyi kullanır, 'Ata binilmez, ata yükselinir...' Bugüne kadar hayvan sevgisini ve hayvan haklarını her fırsatta dillendiren ve haykıranlar, hatta bundan dolayı bizi itham etmek isteyenler, bu konuda sınıfta kalmışlardır. Ayıp etmişlerdir."

Haydar Ali Yıldız: Hayvan haklarını savunanların atlara neler yaptığını gördük ViDEO

