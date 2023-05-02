Hayko Cepkin konserinde muhalefet için oy istedi

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Seçimler yaklaştıkta tanınmış simalar yaptıkları açıklamalarla ve çağrılarla muhalefet lehine oy devşirme çabalarına girdi.

Bu isimlerden biriside müzisyen Hayko Cepkin...

Hayko Cepkin seçimler öncesi son konserini İstanbul'da verdi.

Konserin sonunda ise Hayko Cepkin muhalefet için oy avcılığına soyundu.

Zaman zaman yaptığı siyasi çıkışlarıyla bilinen Cepkin konserinde, kararsız seçmenlerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık" diyen Hayko Cepkin dinleyicilere şu söylemlerde bulundu:

Belki bundan sonra daha çok ya da hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.