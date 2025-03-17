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Detay Haber

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi.

Birçok vatandaşımızın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan bu sorunun ortadan kalkması için Meclis'ten yasa geçti.

Ancak bazı vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerini savunmaya devam ediyor.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da bu isimlerden birisi...

CANLI YAYINA KATILDI, SKANDAL İFADELER KULLANDI

Yalçın, sosyal medya üzerinden bir canlı yayına katıldı. Canlı yayında konu, başıboş sokak köpeklerine geldi.

Yalçın, başıboş sokak köpeklerinin saldırgan olmadığını iddia ederek, köpekleri barınaklara götüren görevliler hakkında da skandal ifadeler kullandı.

"KÖPEKLER HER GÖREVLİNİN BOYNUNU KOPARSIN"

Yalçın, ifadelerinde şöyle dedi: