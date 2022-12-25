Hayvanseverler Yenikapı'da miting düzenledi

Hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla, çok sayıda hayvanseverin katıldığı miting düzenlendi. Mitingde, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiği mesajı verildi.

Türkiye genelinde yıllardır süren hayvan hakları konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde, hayvan hakları dernekleri, sivil toplum kuruluşları ile Seren Serengil, Ömür Gedik, Aynur Aydın ve birçok ünlü isim hayvanlara yönelik yaşanan şiddete tepki göstermek amacıyla bir araya geldi.

Yenikapı'da 13.00'te başlayan mitingde bir araya gelen hayvanseverler, dövizler ve sloganlarla hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiğini belirtti.

Miting sırasında ağladılar

Bazı hayvanseverlerin miting sırasında ağladığı dikkat çekti.

Hayvan hakları savunucuları Yenikapı'da miting düzenledi

"Belediyeler bu işi beceremiyorsa bireysel hayvanseverlere bırakacak"

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, mitingde yaptığı konuşmada, "Bundan 112 sene önce gerçekleşen Hayırsız Ada katliamı nasıl ki tarihe yazıldıysa, bu yıllardaki katliamlar da anılacak. İstiyoruz ki Türkiye bir Hayırsız Ada olmasın. Mahalle sakinlerimiz istediğimiz şartlarda özgürce yaşasın. Çünkü tarih hiçbir şeyi unutmaz. Yapılacak işlem çok basit. 2004 yılında dünyaya örnek diye çıkartılan ve 2021 yılında revize edilen kanun uygulanacak. Hayvanların aşıları yapılacak, kısırlaştırılacak ve yerine bırakılacak. Belediyeler bu işi beceremiyorsa bireysel hayvanseverlere bırakacak. Bakanlıklar denetimlerini yapacak." diye konuştu.

Haysanseverlerin buluştuğu miting boyunca objektiflere ilginç anlar yansıdı. Bir hayvanseverin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.