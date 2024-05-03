Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Kirayı 15 bin TL yatır ya da evimden çık Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan rayiç bedel sorunu ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın da başına geldi. Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, kiracısıyla mahallenin ortasında tartıştı. Ev kirası nedeniyle tartışan Kaya, "Ya 15 bin TL yatır ya da evimi işgal etme" diye bağırdı.

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Son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasında rayiç bedel sorunu yaşanıyor.

Öyle ki birçok vatandaşın uğraştığı durum ünlü isimlerin de başına gelmeye başladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda kiracısıyla yaşadığı sorunu TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında anlattı.

Demet Akalın: Rayiç bedeli 25 bin lira olan yerde adam 5 bin liraya oturamaz

Akalın, evinde şu sıralar oturan kiracısının ise 5 bin lira ödediğini söyledi.

Şu anda evinin olduğu bölgede kiraların 25 bin lira olduğunu söyleyen Akalın, konuyla ilgili "Rayiç bedeli 25 bin lira olan yerde adam 5 bin liraya oturamaz. Bir yere yemeğe gittiğinde 4 kişi 5 bin lira veriyorsun. Adamın durumu olmaz. Bak ben açık yüreklilikle söylüyorum. Çıksın evimi depremzedeye kiralayacağım. Almayacağım para. Hadi hodri meydan!" dedi.

Hazal Kaya'nın annesi sokak ortasında kiracısıyla tartıştı

Dikkat çeken olayın yankıları sürerken bu kez de aynı sorun Hazal Kaya'da yaşandı.

Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, kiracısıyla mahallenin ortasında tartıştı.

Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, 3 bin TL'ye oturan kiracısının zam ayı gelince hesabına 5 bin TL yatırmasına kızıp apartmana geldi.

Daireye çıkmak isteyen Kaya'yı kiracısı geri çevirdi.

"Ya 15 bin TL yatır ya da evimi işgal etme"

Misafiri olduğunu belirten kadın, eve gelmeyeceğini paylaştı. Duruma sinirlenen Kaya, apartman girişinde kiracısıyla tartışmaya başladı.

Evin değerinin 15 bin TL olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin TL yatır ya da çık. Evimi işgal etme!" diye bağırdı.

İkili arasında yaşanan tartışmaya komşular tanık olurken, kiracının da birkaç gün sonra evi boşalttığı öğrenildi.