Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şu anda en temel meselemiz enflasyon

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez'inde düzenlenen İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanı sıra Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, sivil toplum kuruluşu başkanları ile iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Nebati, depremler ve yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler nedeniyle ramazan ayını buruk duygularla idrak ettiklerini söyledi.

Bakan Nebati, tüm bu afetlerin açtığı yaraların en hızlı şekilde beraberce sarılacağını, oluşan maddi kayıpların çok daha iyileriyle telafi edileceğini, bunun için deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahada ve milletle birlik içinde çalışmalarını sürdüklerini kaydetti.

Şimdiye kadar AFAD'a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yapıldığını belirten Bakan Nebati şöyle konuştu:

Küresel ekonominin son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ettiğine dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

Şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu ifade eden Bakan Nebati şöyle konuştu:

Enflasyonda da 2022 yılı kasım ayından bu yana düşüş trendine girdik ve 2023 yılı mart ayı itibarıyla yıllık yüzde 50,5 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alacağız. Ülkemizin ve Denizli ile birlikte tüm şehirlerimizin, son 21 yılda kat ettiği mesafe adeta asırlık bir mesafedir. Bu 21 senenin istisnasız her günü, yurdumuzun dört bir köşesinde milletimize art arda kazandırdığımız sayısız eser ve hizmetlerimizle doludur. Bugün, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde Türkiye yeni bir eşiğe gelmiş durumdadır. Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel- gitlerine tekrar teslim olacak ya da cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır. Bizler, Türkiye Yüzyılında, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşte Türkiye Ekonomi Modelimiz de esasen bu büyük vizyonumuzun sağlam bir teminatıdır. Türkiye'nin bu şahlanış döneminde de ülkemiz için beraberce üretmeye, gereken her gayreti birlikte göstermeye devam edeceğiz.