Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Peki, yeni bakan yardımcısı Murat Zaman kimdir?

Hazina ve Maliye Bakanlığı'ndan görev değişikliği yaşandı.

Murat Zaman, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, görevden alındı.

Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Murat Zaman kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

MURAT ZAMAN KİMDİR?

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Zaman, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.