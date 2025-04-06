Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi alınacağı iddialarını yalanladı

Haber Merkezi

Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte, piyasada istikrar sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeler ve denetimler gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına hız verirken, bazı medya organlarında, ürünlerini stok yapanlara vergi getirileceği iddiaları ortaya atıldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Ancak bu iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığı vurgulandı.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA KESİNLİKLE BULUNMAMAKTADIR"

Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir.