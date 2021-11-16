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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vergi müfettişliği ataması
Kadro açığı bulunan vergi müfettişliği görevi için yeterlilik sınavında başarı gösteren bin 271 personel göreve alındı. Atama kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- AA
- 16.11.2021 - 08:56
Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği kadrolarındaki açıkların kapatılması adına çalışma yürütüldü.
Çalışmayla birlikte kadroya toplam bin 271 kişinin ataması gerçekleştirildi.
Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
976 VERGİ MÜFETTİŞİ
Buna göre, açık bulunan vergi başmüfettişliklerine toplam 976 vergi müfettişinin ataması yapıldı.
295 YARDIMCI ATANDI
Bakanlıkta açık bulunan vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 295 vergi müfettiş yardımcısı atandı.