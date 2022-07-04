Haziran enflasyon rakamları 2022: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Haziran enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu‘ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarında…

Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netleşeceği için milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 Haziran ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2022 Haziran ayı enflasyon oranı...

Haziran ayı enflasyon rakamları

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı.

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran enflasyonu aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 oldu.

Enflasyon beklentisi ne kadar?

Haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %78.35’e ulaşması bekleniyor.

Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri %72.3 ila %81.8 arasında değişiyor.

TÜFE en son Eylül 1998 döneminde %80.4 artış kaydetmişti. Ankette aylık enflasyonun ise %5.38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %3.5 ila %6.8 bandında yer alıyor.

Ankette yılsonu tahmini de bir önceki ay gerçekleştirilen anketten altı puan daha yükselerek %69.5 seviyesine ulaştı.