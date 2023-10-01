HDP, DBP ve Türkiye İşçi Partisi'nden ortak açıklama: Abdullah Öcalan'ı serbest bırakın HDP, DBP ve Türkiye İşçi Partisi ortak bir açıklama yaparak, terörist Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılmasını talep etti.

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Terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını talep eden HDP, DBP ve Türkiye İşçi Partisi ortak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada terörist Öcalan'ın serbest bırakılmaması durumunda, özgürlük için yürüyüş düzenleneceği söylendi.

HDP, DBP ve Türkiye İşçi Partisi'nin ortak açıklamasını ise HDP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek okudu.

Açıklamada, "Türkiye'de barış ve demokrasi mücadelesinin lideri olan Abdullah Öcalan'ın 20 yıldır İmralı'da tutulması, barış ve demokratik çözümün önündeki en büyük engeldir" denildi.

"Öcalan'ın özgür olmaması çatışmaları devam ettiriyor"

"Öcalan'ın özgür bırakılması, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve barış sürecinin başlaması için şarttır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Öcalan'ın özgür bırakılmaması, Türkiye'de çatışmaların devamına ve demokratikleşme sürecinin engellenmesine yol açacaktır.



Bu nedenle, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve barış sürecinin başlaması için İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılmasını talep ediyoruz.



Öcalan'ın özgür bırakılmaması halinde, dört partili ortak bir platform oluşturarak, dört koldan Gemlik'e yürüyeceğiz.

Çiçek: Öcalan'ın özgürlüğü için Gemlik'e yürüyeceğiz

Açıklamayı okuyan HDP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Öcalan'ın özgür bırakılması için Gemlik'e yürüyeceklerini belirterek, "Öcalan'ın özgürlüğü için Gemlik'e yürüyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından Gemlik'e yürüyeceğiz. İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.