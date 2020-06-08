HDP, gizli ittifaklara kapıları kapadı

Pervin Buldan, gizli ittifakların içerisinde olmayacaklarını bundan sonra tamamen şeffaf ittifaklar kuracaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, son yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na gizli bir şekilde destek verdi.

Millet İttifakı HDP'nin varlığını kabul etmese de Pervin Buldan seçimlerin ardından sandık başında kurulan ittifakı açık bir şekilde itiraf etti.

Seçimlerin ardından HDP'den uzak durmaya başlayan partiler, aradaki gerilimin artmasına neden oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Millet İttifakı'na kötü haberi verdi.

HDP'nin 'öcü parti' olarak gösterildiğini ifade eden Pervin Buldan, bundan sonra gizli ittifaklar içerisinde olmayacaklarını söyledi.

"İSTEYEN GELİR, İSTEMEYEN GELMEZ"

Buldan, "Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine diğer partilere kapısını açacak, şeffaf ve demokratik bir ittifakın kapısını açacak. Vallahi isteyen gelir, istemeyen gelmez. Bu kadar basittir ve nettir bizim anlayışımız" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ ŞEFFAF VE AÇIK BİR İTTİFAK İSTİYOR"

HDP'li Pervin Buldan, "Halkımız şeffaf ve açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız tüm muhalefet partilerine açık. Gelecek, bizimle ittifak yapacak tüm muhalefet partilerine kapımız açık" şeklinde konuşmasını noktaladı.

HDP'DEN İYİ PARTİ'YE: PKK SAYSESİNDE MECLİS'TESİNİZ

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" ifadeleriyle ittifaka olan desteklerini dile getirmişti.

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