HDP Kandil'in talimatını bekledi: Kılıçdaroğlu için karar günü Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattığı mutabakat, CHP-HDP ittifakını salladı. Dün yapılan toplantının ardından gece yarısı Kandil ile görüşmeler yapıldı. Karar 13.00'te açıklanacak.

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Türkiye'nin seçim gündemi, 3 gün sonra yapılacak 2. tur seçimleri ile nihai karara bağlanacak.

14 Mayıs seçimlerinden sonra ittifaklar yeniden şekillendi.

İlk turda 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken, gözler Ümit Özdağ'a çevrildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise dün yaptığı açıklama ile seçiminin muhalefetten yana olduğunu duyurdu.

HDP rahatsız oldu

Bu birleşim, PKK'nın siyasi ayağı olan ve 6'lı masaya destek veren HDP'yi rahatsız etti.

Öyle ki, Ümit Özdağ'ın HDP'ye karşı sert bir tavır takındığı biliniyor.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı 7 maddelik mutabakat metninin içinde terörle ilgili olan keskin maddeler sonrasında HDP kabuğuna çekildi.

Karar, Kandil ile istişare sonrası açıklanacak

Kandil ile görüşmelerini hızlandıran HDP, ikinci turda kimi destekleyecekleri konusunda toplantı gerçekleştirdi.

HDP, bugün saat 13.00'da kararını açıklayacak.

Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metninde dikkat çeken maddeler Haberin Detayları

Bir diğer yandan HDP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu bazı şartlar ise şöyle;

* Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun.

* Yeni anayasa hazırlansın.

* Kayyum atamaları kaldırılsın.

*Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin.

* Ana dilde eğitim hakkı tanınsın.

Ayrıca HDP, Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokoldeki kayyum atamaları maddesine "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez" tavrını da sergiledi.

"Halkın iradesini gasbeden kayyum politikaları..."

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir yazılı metin paylaşan HDP, şu ifadeleri sarf etmişti;

HDP Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir.



1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyum politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

"Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı protokoldeki belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırı"

2-Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

"Oynanan oyunların, kurulan tuzakaların farkındayız"