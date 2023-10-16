HDP kongresinde Abdullah Öcalan paçavrasını açtı: Cezaevini boyladı Kongrede terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açmaktan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

2023 seçimlerinin ardından yenilgiye uğrayan tarafta değişim esintileri yaşanmaya devam ediyor.

Büyük seçimlerde yenilgilerine bir yenisini ekleyen muhalefetin gizli ortağı da değişimden nasibini aldı.

PKK'nın siyasi ayağı HDP, olağan kongresini gerçekleştirdi.

Ankara'da düzenlenen kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.

Partinin yeni eş başkanları ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.

Öcalan posteri açıldı

Bir diğer yandan HDP'nin kongresinde yine PKK sempatizanları belirdi.

Kongrede terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cezaevini boyladı

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, şüpheli A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim tarafından sorgulanan şüpheli A.Y., "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)