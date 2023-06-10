HDP öldürülen terörist Hüseyin Arasan için taziye mesajı yayınladı

Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.
Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük bir operasyona daha imza attı.
PKK elebaşlarından Hüseyin Arasan öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden Hüseyin Arasan, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist Arasan’ın ölümü HDP’yi yasa boğdu.
Teröriste sahip çıktılar
Teröristlere yönelik başarıyla sonuçlanan operasyonların hemen ardından HDP’den gelen skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi.
Terörist için 'Kürt yurt sever' dediler
PKK’nın siyasi kolu HDP'den yapılan açıklamada, terörist Arasan hakkında "Kürt yurt sever" ifadeleri kullanıldı.
"Şiddetle kınıyoruz"
HDP tarafından yapılan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Federe Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi Hüseyin Arasan’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı Nagihan Akarsel’e ve onlarca Kürt yurtseverine yönelik gerçekleştirilen katliamların devamıdır. Bu alçakça cinayetin sorumlularının bir an önce açığa çıkarılması bölge yönetiminin görevidir.