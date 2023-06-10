HDP öldürülen terörist Hüseyin Arasan için taziye mesajı yayınladı Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT2in başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilen terörist Hüseyin Arasan için HDP taziye mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada Arasan 'Kürt yurt sever' olarak tanımlandı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.

Köşeye sıkışan terör örgütüne siyasi kanadı olan HDP'den başka kimse destek vermiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük bir operasyona daha imza attı.

PKK elebaşlarından Hüseyin Arasan öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden Hüseyin Arasan, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist Arasan’ın ölümü HDP’yi yasa boğdu.

Teröriste sahip çıktılar

Teröristlere yönelik başarıyla sonuçlanan operasyonların hemen ardından HDP’den gelen skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Terörist için 'Kürt yurt sever' dediler

PKK’nın siyasi kolu HDP'den yapılan açıklamada, terörist Arasan hakkında "Kürt yurt sever" ifadeleri kullanıldı.

"Şiddetle kınıyoruz"

HDP tarafından yapılan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı: