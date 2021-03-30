HDP'de kapatma sonrası izlenecek yol haritaları

Parti meclisini toplayan HDP'de, açılan kapatma davası sonucuna göre izlenecek yol haritaları gündemde. Üzerinde durulan alternatifler arasında ise yeni partiye geçiş ve bağımsız adaylık var.

Terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatılmasına yönelik başlayan süreç devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurunun ardından,AYM Genel Kurulu, HDP ile ilgili davada ilk incelemesini yarın yapacak.

HDP ÇARELER ARAMAYA BAŞLADI

HDP'de ise kapatma süreci devam ederken, parti meclisinde süreç sonrası izlenecek yol haritaları masaya yatırıldı.

Buna göre 3 alternatif belirlendi.

"BAŞKA BİR PARTİYE GEÇELİM"

Seçmeniyle bir araya gelen HDP'li vekiller, ilk olarak başka bir partiye geçmeyi alternatifler arasına aldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP geçiş yapılabilecek partiler olarak belirlendi.

"SEÇİME İTTİFAK PARTİLERİNDEN GİRELİM"

Bir diğer alternatif ise partide kalma.

Buna göre parti kapatılsa dahi yeni parti kurma veya başka bir partiye geçmek yerine, ittifak kurulan partilerin çatısı altında seçime girilmesi üzerinde duruluyor.

BAĞIMSIZ ADAYLIK SEÇENEĞİ

Başka bir seçenek olarak üzerinde durulan konu ise seçime bağımsız olarak katılmak. Bu seçenek ise bağımsız girilen seçimlerde çıkarılan milletvekili sayısının yarı yarıya düşmesi nedeniyle düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.