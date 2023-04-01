HDP'den Kadir İnanır'a vekillik teklifi
ensonhaber.com

Seçime sayılı günler kaldı.

olmak isteyenler partilerine başvurularını yaptı.

Bazı partiler ise kamuoyu tarafından tanınan isimlere vekillik teklifi yaptı.

Kendi görüşlerine yakın düşünceleri olan ve özellikle sanat ve spor dünyasından popülerliği olan kişiler öne çıktı.

HDP teklif yaptı

Bu isimlerden biri de Kadir İnanır oldu.

2013 yılında akil insanların arasında yer alan sanatçıya birçok dönemde vekillik teklifi geldi. HDP'ye olan yakınlığı nedeniyle hiçbirini kabul etmedi.

Hapiste olan Selahattin Demirtaş ile yakın dostluğu olan İnanır, yıllardır beklediği teklifi almasına rağmen HDP'yi de reddetti.

"Siyaset yapmayı düşünmüyorum"

İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi:

Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla.

HDP'den Kadir İnanır'a vekillik teklifi

Bu dönem milletvekilliği teklifi alan bazı isimler şöyle:

İyi Parti'nin adayı Gökhan Zan

AK Parti'nin adayı Hulki Cevizoğlu

HDP'nin adayı Kerem Fırtına

CHP'nin adayı Candan Erçetin

CHP'nin adayı Cem Seymen oldu

CHP'nin adayı Onur Akın

TİP'in adayı Mehmet Aslantuğ

YRP'nin adayı Davut Güloğlu

İyi Parti'nin adayı Faik Öztürk

AK Parti'nin adayı İbrahim Tatlıses

İyi Parti'nin adayı Ünal Karaman

HDP'nin adayı Hasan Cemal

HDP'den Kadir İnanır'a vekillik teklifi