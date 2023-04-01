HDP'den Kadir İnanır'a vekillik teklifi Kadir İnanır, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HDP'nin vekillik teklifini kabul etmedi.

ensonhaber.com

Seçime sayılı günler kaldı.

Milletvekili olmak isteyenler partilerine başvurularını yaptı.

Bazı partiler ise kamuoyu tarafından tanınan isimlere vekillik teklifi yaptı.

Kendi görüşlerine yakın düşünceleri olan ve özellikle sanat ve spor dünyasından popülerliği olan kişiler öne çıktı.

HDP teklif yaptı

Bu isimlerden biri de Kadir İnanır oldu.

2013 yılında akil insanların arasında yer alan sanatçıya birçok dönemde vekillik teklifi geldi. HDP'ye olan yakınlığı nedeniyle hiçbirini kabul etmedi.

Hapiste olan Selahattin Demirtaş ile yakın dostluğu olan İnanır, yıllardır beklediği teklifi almasına rağmen HDP'yi de reddetti.

"Siyaset yapmayı düşünmüyorum"

İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kadir İnanır, açıklamasında şunları söyledi:

Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla.

Bu dönem milletvekilliği teklifi alan bazı isimler şöyle: