HDP'li Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nun değişimine dikkat çekti Seçimi kazanmak için her yolu deneyen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi tavrı HDP'yi üzdü.

ensonhaber.com

Pazar günü Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, taktik değiştirerek milliyetçi kimliğe büründü.

Terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesabını yapan Kılıçdaroğlu'nun değişimi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi rahatsız etti.

Değişimin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan protokol de HDP'nin kararını bir kez daha gözden geçirmesine neden oldu.

Verilen sözlere güveniyorlar

Özdağ ile yapılan anlaşmayı tanımadıklarını söyleyen HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutacağını ümit ederek yeniden destek verme kararı aldı.

Ama partinin ağır isimlerinden biri olan Ahmet Türk, bu desteğin çok da hevesle yapılan bir karar olmadığını vurguladı.

"Kırgınlık yaşıyoruz"

Diyarbakır'da konuşan Ahmet Türk, şu ifadeleri kullandı: