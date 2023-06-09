HDP'de seçim kavgası sürüyor: Bir gazoz dahi alamadık

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Halk, ülke yönetimini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 12. kez yenilgisini tattı.

Seçim öncesi birçok partiye sözler vererek yanına çeken Kılıçdaroğlu'na en büyük tepki HDP'den geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için aday çıkarmayan ve tüm gücüyle çalışma yapan Kandil'in partisi HDP, seçim sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor.

Independent Türkçe için yazı kaleme alan HDP'li Altan Tan, partisinin oy potansiyeline rağmen hiçbir şey kazanamamasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile yapılan ortaklığın büyük hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Tan, seçimlerin ardından ellerinde bir şeyin olmadığını söyleyerek istifa istedi.

Tan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerden evvel şunu söylüyorduk: Bu seçimleri HDP+HDP dışındaki Kürt oyları belirleyecek. Ne oldu? Türk milliyetçiliği şaha kalktı. Devlet her zamankinden daha sağa yanaştı.



Ve iki taraf da hangi şartta kazanırsa kazansın, o 6 milyon (yani 2015'in rakamıyla 6 milyon, bugünün rakamıyla 8 milyon; dışarıdakileri de eklerseniz 13 -14 milyon) oyla elimize bir gazoz bile geçmedi.



Bu kadar başarı (!), bu kadar uzak görüşlülük, bu kadar yetenek (!) demek ki ancak Kürt siyasetçilere mahsus. Elindeki 6 milyon oyla pazara gidiyorsun, bir gazoz alamıyorsun. Her halükarda, hangisi kazanırsa kazansın…



Ve hala istifa etmiyorsun. Hala öz eleştiri vermiyorsun. Hala abuk subuk laflar ediyorsun. Marjinal Türk soluna teslim oluyorsun. Toplumun ne kadar marjinal unsurları varsa bunlarla oturup kalkmayı da marifet sayıyorsun.