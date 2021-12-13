HDP’li Ayhan Bilgen partisinden istifa edeceğini açıkladı

HDP’li Ayhan Bilgen katıldığı canlı yayında, birkaç gün içinde istifa edeceğini bildirdi.

Eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına katıldı.

İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Birçok mesela hakkında açıklamalarda bulunan Bilgen, 1-2 gün içinde partisinden (HDP) istifa edeceğini söyledi.

"1 HAZİRAN'A GİDEN SÜREÇ SİYASETİN TÜKENMESİNDEN DOLAYI OLDU"

Yeni parti kuracağını belirten Bilgen, "Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran’a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı" dedi.