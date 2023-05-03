HDP'li Azad Barış'tan skandal sözler: Özerklik getireceğiz, Anayasa'yı değiştireceğiz HDP Diyarbakır milletvekili adayı Azad Barış yaptığı açıklamada adeta el yükseltti. Barış, bölgeye özerklik getireceklerini, Afrin'i tekrar alacaklarını, cezaevlerinin kapılarını açacaklarını ve Anayasa'yı sil baştan değiştireceklerini söyledi.

ensonhaber.com

Seçim arifesinde olan Türkiye'de heyecan giderek artmaya başladı.

Pusuladaki isimlerin netleşmesiyle birlikte, siyaset arenası bir kez daha hareketlendi.

Adaylığının ardından ilk HDP'yi ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin tam desteğini aldı.

HDP yapılacak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Kapalı kapılar ardında neler vaat edildi?

Kapılar kapılar ardında neler görüşüldüğü ve ne vaatler verildiği resmi olarak açıklanmazken HDP'li isimler, yaptıkları açıklamalarla muhtemel vaatleri birbir açıklıyor.

HDP'lilerden Kılıçdaroğlu'na özerklik talebi

Kandil'in destek açıklamalarından sonra HDP'lilerden özerklik talebi ve skandal söylemler gelmeye devam ediyor.

Rudaw'a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı Azad Barış'tan skandal sözler geldi.

"Özerklik kuracağız"

Azad Barış, seçimlerden zaferle çıkmaları halinde Güneydoğu Bölgesi'nde özerklik kuracaklarını söyledi.

"Herkes kendi yerinde özgürce özerk olmalı"

Özerklik söyleminde bulunan Barış, şöyle konuştu:

Bizler her ne kadar yeni bir parti olsak da, önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Fakat onlar önümüzü kesmeden bizler A,B ve C planlarımızı yapıyoruz. Partimiz Yeşil Sol Parti bu projeleri yürütüyor. Öncelikle Kürt sorunu Kuzey Kürdistan'da demokratik metotlarla çözülmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürt karşıtı üzerinden bir ilişki geliştiriyor. Bizler dört parçayı birleştirip büyük Kürdistan kuracağız demiyoruz. Bu devletleri parçalayacağız demiyoruz. Herkes kendi yerinde özgürce, demokratik bir çerçevede özerk olmalı. Merkeze bağlı bir özerklik ama ademi-merkeziyetçi bir özerklik olmalı.

"Afrin'i geri alacağız"

Skandal söylemlerine devam eden Ezidi aday, Afrin'i geri alacaklarını belirtti.

Afrin şu anda Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalifler ve TSK unsurlarının kontrolünde bulunuyor.

"Bu projelerin hepsi masada"

Bu projelerin hepsinin masalarında olduğunu belirten Azad Barış, şu ifadeleri kullandı:

Kürtler Diyarbakır'da ne kadar güçlenirse masada da o kadar güçlü oturur. Kürtçe bir söz var ya; yumruğunu masayı vurup masayı ezmek. Bu nedenle buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir. Bizler güçlü olursak Şengal’deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz.

"Cezaevlerinin kapısını açacağız, anayasayı sil baştan değiştireceğiz"

Seçimleri kazanmaları durumunda cezaevlerinin kapısını açacaklarını belirten HDP'li Barış, tehditkar açıklamalarını şöyle sürdürdü: