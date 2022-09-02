HDP'li Başkan PKK'ya operasyonu kınadı, CHP ve İyi Parti sessiz kaldı

HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, katıldığı programda skandal ifadeler kullandı. Şenyüz'ün, PKK'ya yapılan operasyonların durdurulmasını istemesine İyi Parti ve CHP'li isimler sessiz kaldı.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği bir programa İYİ Parti ve HDP'li isimler de katıldı.

Program Beylikdüzü Belediyesi'nin televizyon kanalından da yayınlandı.

PKK'ya operasyonların durmasını istedi

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, terör örgütü PKK'ya yapılan sınır ötesi operasyonların durdurulmasını istedi.

HDP'li Başkan PKK'ya operasyonu kınadı, CHP ve İYİ Parti sessiz kaldı

Skandal sözler kullanan Şenyüz şu ifadeleri kullandı:

"Yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz"

"Bir tarafta yurtta sulh, cihanda barış deniliyor. Öbür taraftan defalarca yurt dışı operasyonlar için Meclis'ten tezkere çıkarılıyor. Ve bu tezkerenin çıkarılması için de Meclis'in büyük kısmı el kaldırıyor, onay veriyor. Bunu kınıyoruz. Derhal bu operasyonların durdurulmasını talep ediyoruz. Gerçekten yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP ve İyi Parti sessiz kaldı

HDP'li Başkanın sözlerine karşılık programda yer alan CHP'li ve İyi Parti'li isimler bu skandal sözlere sessiz kaldı.