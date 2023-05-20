HDP'li Pervin Buldan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında terör örgütleriyle masaya oturmadığını söyledi. Ancak HDP'li Pervin Buldan, Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

14 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya sürecini değiştirdi.

HDP ile anlaşan ve Selahattin Demirtaş'tan destek alan Kılıçdaroğlu, milliyetçilerin oyunu kazanmak için dilini de değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilerden oy koparabilmek için terör örgütleriyle masaya oturmadığını söyledi.

Hatta bununla ilgili bastırdığı afişler de sokaklara asılmaya başlandı. Ancak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor.

Daha önce defalarca Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Buldan, ikinci tur seçimlerinde de sahnede.

Pervin Buldan'dan oy çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; PKK yancısı SGDF bayrağı altında, MLKP terör örgütü yöneticisi Hasan Ocak'ın mezarı başında, Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Selahattin Demirtaş yeniden tweet attı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilere yöneldiği şu günlerde, Selahattin Demirtaş sessizliğe gömülmüştü.

Ancak bu sabah yeniden tweet atan Demirtaş, milliyetçilerden oy isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlarını bozdu.