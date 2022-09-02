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HDP'li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı

HDP'li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı

Terörist sevgilisi ile çıkan fotoğraflarının ardından vekilliği düşürülen ve kaçak olarak aranan Semra Güzel, Edirne'de sahte pasaport ve kızıl perukla yakayı ele verdi.