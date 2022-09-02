Petrol
93.63
1.38%
Euro
18.14
0.19%
Dolar
18.2174
0.12%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.954
0.40%
BTXN Coin
4.72
-1.04%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    HDP'li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı

    HDP'li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı

    Terörist sevgilisi ile çıkan fotoğraflarının ardından vekilliği düşürülen ve kaçak olarak aranan Semra Güzel, Edirne'de sahte pasaport ve kızıl perukla yakayı ele verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 20:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Öldürülen PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçışı sona erdi.

    Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.

    Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla güvenlik güçlerinden köşe-bucak kaçmaya başladı.

    Edirne yolunda yakalandı

    Yürütülen çalışmalar neticesinde eski HDP'li vekil, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

    Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan bir kişi ile birlikte Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

    Sahte pasaport, kızıl peruk

    Güzel'in Mehtap Şahan ismiyle düzenlenen sahte pasaport ile birlikte yakalndığı bildirilirken kılık değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

    Güzel'in gözlüklü ve kızıl peruklu halinin görüntüleri yayınlandı.

    HDP'li Semra Güzel yakalandıVİDEO


    HDP li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı #1

    HDP li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı #2

    HDP li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı #3

    HDP li Semra Güzel kılık değiştirmiş halde yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Zeynep Bastık yatak pozuyla olay yarattı! 'Yaktın ortalığı'
    Medya

    Zeynep Bastık yatak pozuyla olay yarattı! 'Yaktın ortalığı'

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir