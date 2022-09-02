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    HDP'li Semra Güzel yakalandı

    HDP'li Semra Güzel yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 19:13
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

    "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

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