HDP'li Sinan Çiftyürek'ten skandal açıklama: Kürdistan'a statü istiyoruz Seçimlere sayılı günler kala HDP'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 4 gün kaldı.

Seçim sürecinde 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası soluğu Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin yanında almış ve desteklerini alabilmek için pazarlık masasına oturmuştu.

Pazarlık sonrası HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Kandil'den de terör örgütünün liderleri peş peşe açıklamalarla CHP Lideri'ne destek gelmişti.

HDP'ye verilen vaatler gün yüzüne çıkıyor

Kılıçdaroğlu'na açıklanan desteklerin ardından pazarlık masasında neyin konuşulduğu kamuoyunda tartışma konusu olurken, Kandil'e verilen vaatler HDP'den gelen açıklamalarla gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kürdistan için statü istedi

Rudaw'a konuşan HDP Van milletvekili adayı Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özel statü' için çalışacaklarını söyledi.

"Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük"

"Kürdistan'a statü istiyoruz." açıklamasında bulunan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özgürlük' naraları atıp, "Anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük." diye konuştu.

"Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil"

Skandal açıklamalarını sürdüren Sinan Çiftyürek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: