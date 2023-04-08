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Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

Pusulada yer alacak isimlerin netleşmesiyle, vatandaşlar 14 Mayıs'ta kararını verecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimlerde ittifaktaki saflar netleşti.

Bu süreçte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP de, seçimlerde aday çıkarmayarak 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.B

Bu karar sonrası HDP'nin CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak ediliyordu.

HDP tarafından, iş birliği planlarına dair ilk açıklama Sırrı Sakık'tan geldi.

HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Öcalan ve diğer terör tutuklu ve hükümlülerinin genel afla çıkacağı sözünü kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

Açıklamalarının ardından çokça eleştiri toplayan Sakık, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın yayınına bağlanarak yeni bir açıklamada bulundu.

Sözlerinin cımbızlanarak Kılıçdaroğlu'na bağlandığını belirten Sakık, şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyeti yıkacağız, demokratik bir cumhuriyet inşa edeceğiz'. İki gündür farklı bir linç kampanyası var. Ben orada 45 dakikalık bir programa katılmıştım. Ama oradan cımbızlayarak alıp getiriyorlar Kılıçdaroğlu'na bağlıyorlar. Bakın bizim yetkili kurumlarımız gidip görüştüler. Gizli saklı herhangi bir şey yok. Ne konuştuysa bunlar da kamuoyuyla paylaşıldı.



Benim orada asıl amacım şu. Bizim önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı adayımız yok. Partimize oy verdiğimizde mevcut Cumhurbaşkanları Kürt sorunuyla ilgili, Türkiye’nin demokratikleşmesiyle ilgili, özgürlüklerle ilgili ne düşünüyor, Cumhurbaşkanı adaylarından bunları duymak istiyoruz, söylediğim bunlar. Siyasi aktörler Kürt sorunu ve demokrasiyle ilgili önümüzdeki süreçte ne yapmak istediklerini açık konuşmalılar.