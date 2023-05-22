HDP'lı Sırrı Sakık: Sinan Oğan'ın aldığı oylar Millet İttifakı'ndan geldi HDP'li Sırrı Sakık, Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5'lik oyun Millet İttifakı'ndan kaydığını öne sürdü. Sakık ayrıca Oğan'ın toplumda karşılığı olmayan bir siyasi aktör olduğunu da söyledi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Milletvekilliği seçimlerinin sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı.

İkinci turda en yüksek iki oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

İlk turda yüzde 5'lik oy alan Sinan Oğan ise desteğini hangi ittifaka vereceğini henüz açıklamadı.

"Oğan'ın oyu Millet İttifakı'ndan kaydı"

Oğan'ın kararı merak edilirken Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

HDP'li Sırrı Sakık, Sinan Oğan'ın aldığı oyun Millet İttifakı'ndan kaydığını belirtti.

"Samimi değiller"

Sakık, “İttifaktan buraya oy kayıyorsa, ittifak samimi değildir” dedi.

Sakık ayrıca Oğan'ın toplumda karşılığı olmayan bir siyasi aktör olduğunu da öne sürdü.

Herhangi bir pazarlık yapmadan seçime giren tek parti olduklarını da iddia eden Sırrı Sakık, Millet İttifakı'na üstü kapalı mesaj gönderdi.

"Hesap kitap yapmadan sandığa gidiyoruz"

Sakık, HDP'ye oy verenlere haksızlık edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sırrı Sakık'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: