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    HDP'li vekiller Ankara'da kaza yaptı: 1 ölü

    HDP'li vekiller Ankara'da kaza yaptı: 1 ölü

    HDP'li milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in bulunduğu araç Ankara'da ticari taksi ile çarpıştı. Kazada taksici hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 11:06
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    HDP'li milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin, Ankara'da trafik kazası geçirdi.

    3 HDP'liyi Esenboğa Havalimanı'na götüren minibüs, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksiye çarptı.

    Taksici hastanede hayatını kaybetti

    Kazada 3 vekil ve taksi sürücüsü yaralandı.

    Talihsiz taksici kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Vekillerin durumu iyi

    Diğer yandan HDP'li vekillerin durumunun ise iyi olduğu hafif yaralandıkları ve müşahade altında tutuldukları belirtildi.

    Konuya ilişkin HDP'den yazılı bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Bu sabah Milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpışmıştır.

    Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamış, taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altına alınmışlardır.”

    HDP li vekiller Ankara da kaza yaptı: 1 ölü #1


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