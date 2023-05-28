HDP'nin yüksek oy aldığı illerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı
ensonhaber.com

Türkiye demokrasinin gereğini yerine getirdi...

Milyonlar sandık başına gidip, gelecek 5 yıl boyunca ülke yönetimini kime emanet edeceğine karar verdi.

Kritik seçimlerde sandıklar 17.00 itibariyle kapanırken sonuçları belli olmaya başladı.

Seçimlerin ilk turunda HDP'nin yüksek oy aldığı seçim bölgelerinde ilk turda sandıkta önde çıkmıştı.

İkinci tur seçimlerinde ise HDP'nin yüksek oy aldığı illerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak konusu oldu.

İşte sonuçlar...

Ardahan

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: %56.15

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: %56.99

Ağrı

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 65.80

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 62.01

Batman

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 67.56

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 61.14

Bitlis

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 50.91

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 50.68

Diyarbakır

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 71.95

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 70.08

Hakkari

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 72.32

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 70.88

Iğdır

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 62.49

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 67.14

Mardin

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 66.11

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 62.72

Muş

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 58.88

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 51.35

Siirt

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 56.26

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 53.28

Şırnak

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 75.85

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 74.77

Tunceli

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 80.26

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 78.70

Van

Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 62.26

Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 59.82

HDP'nin yüksek oy aldığı illerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı