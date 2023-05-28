Türkiye demokrasinin gereğini yerine getirdi...
Milyonlar sandık başına gidip, gelecek 5 yıl boyunca ülke yönetimini kime emanet edeceğine karar verdi.
Kritik seçimlerde sandıklar 17.00 itibariyle kapanırken seçim sonuçları belli olmaya başladı.
Seçimlerin ilk turunda HDP'nin yüksek oy aldığı seçim bölgelerinde ilk turda sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu önde çıkmıştı.
İkinci tur seçimlerinde ise HDP'nin yüksek oy aldığı illerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı merak konusu oldu.
İşte sonuçlar...
Ardahan
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: %56.15
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: %56.99
Ağrı
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 65.80
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 62.01
Batman
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 67.56
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 61.14
Bitlis
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 50.91
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 50.68
Diyarbakır
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 71.95
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 70.08
Hakkari
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 72.32
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 70.88
Iğdır
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 62.49
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 67.14
Mardin
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 66.11
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 62.72
Muş
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 58.88
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 51.35
Siirt
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 56.26
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 53.28
Şırnak
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 75.85
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 74.77
Tunceli
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 80.26
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 78.70
Van
Kemal Kılıçdaroğlu 1.tur seçim sonucu: % 62.26
Kemal Kılıçdaroğlu 2.tur seçim sonucu: % 59.82