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- HDP'ye kapatma davasında raportör görevlendirildi
HDP'ye kapatma davasında raportör görevlendirildi
Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu 15 gün içinde tamamlayarak Anayasa Mahkemesi (AYM) heyetine sunması bekleniyor.
- AA
- 08.06.2021 - 11:54
- Güncelleme : 08.06.2021 - 11:57
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle tekrar açılan davada raportör görevlendirdi.
Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak dün AYM'ye gönderildi.
Davada, iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirildi. İade edilen ilk iddianameyi inceleyen raportörün yeniden görevlendirildiği öğrenildi.