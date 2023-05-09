HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar: Erdoğan giderse barış girişimleri yeniden başlar Seçimlere az bir süre kala Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar, "Tayyip Erdoğan’ın gittiği bir durum, Kürt sorununun barış girişimlerinin kendiliğinden yeniden başlaması umutlarını beraberinde getiriyor" dedi.

Seçiem sayılı günler kala, partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meydanların da hareketlendiği bu seçim, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.

Dört adayın yarıştığı seçimde Millet İttifakı'nın aylardır açıklamadığı ve sır gibi sakladığı isim ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak seçim pusulasındaki yerini aldı.

Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan bazı partiler var. Bu partilerin başında da HDP geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için kendi kitlesini harekete geçiren HDP'nin açıklamaları da peş peşe geliyor.

Bu defa HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar konuştu. Çandar'ın açıklamaları dikkati çekti.

"Erdoğan giderse..."

HDP/YSP Milletvekili Adayı Cengiz Çandar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Tayyip Erdoğan'ın gittiği, AK Parti - MHP yıkıldığı bir durum, Tayyip Erdoğan yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kaderini elinde tutacak konumdan çıkması...

Yeşil Sol Parti'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın anahtar konumuna siyasette, Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesinde, yeni anayasa yapımında, yeni yasa yapımında anahtar rolüne bürünmesi kendiliğinden bir yana itilmiş, gömülmüş, üstü kapatılmış Kürt sorunlarına barış girişiminin de yeniden başlayacağı ihtimalini, umutlarını kendiliğinden beraberinde getiriyor."