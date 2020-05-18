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    Bolu'da karpuz satıcısından örnek uygulama

    Bolu’da pazarcılık yapan Mustafa Karadayı (29), kilosu 5 lira olan karpuzları herkesin alabilmesi için yarım ve çeyrek olarak satıyor.
    • İHA
    • 18.05.2020 - 15:26
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    Bolu'da karpuz satıcısından örnek uygulama

    Bolu’da semt pazarında tezgah açan Mustafa Karadayı, karpuz fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, karpuzlarını yarım ve çeyrek olarak satmaya başladı.

    "BU UYGULAMAYI, HERKES EVİNE KARPUZ GÖTÜREBİLSİN DİYE BAŞLATTIK"

    Karpuzun kilosunun 5 lira olduğunu, yarım ve çeyrek olarak yaptığı satışların iyi gittiğini belirten Mustafa Karadayı, "Karpuzların çoğunu yarım sattım. Çok az da olsa küçük aileler çeyrek aldı. Biz bu uygulamayı başlattık ki herkes evine karpuz götürebilsin, yesinler. Biz bu uygulamayı başlattıktan sonra diğer esnaf arkadaşlar da başladı. Müşterilerimizden de olumlu yanıt alıyoruz. Karpuzları da, paraları da boşa gitmiyor" dedi.

    Tezgâhtan çeyrek karpuz alan Armağan Pöhörcüoğlu ise, "Çok güzel bir uygulama. Biz iki kişiyiz. Bir tane tam alsam atılacak yazık, günah değil mi? Yerim tekrar bir daha alırım. Çok güzel tebrik ediyorum" diye konuştu.

    Bolu'da karpuz satıcısından örnek uygulama ViDEO

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