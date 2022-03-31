Petrol
107.46
-3.57%
Euro
16.33
-0.12%
Dolar
14.64
-0.06%
Altın
906.94
-0.45%
Borsa
2236
0.28%
Bitcoin
688.268
-1.05%
BTXN Coin
36.98
-5.03%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022

    OGS, bu geceden itibaren tarihe karışıyor. OGS'den HGS'ye geçecek olanlar ise, "HGS etiketi yapıştırma" detaylarını araştırıyor. Peki HGS aracın neresine ve nasıl yapıştırılır? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022

    Köprü ve ücretli karayollarında kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) için bugün son gün.

    Gece yarısından itibaren OGS'li araç sahipleri geçiş sistemlerini kullanamayacak. Kullandıkları takdirde ceza kesilecek.

    Bu noktada sürücülerin Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş yapmaları gerekiyor.

    OGS etiketi bulunan araç sahipleri ilgili bankalardan ücretsiz HGS etiketi alabilecek ve OGS hesapları da HGS'ye dönüştürülecek.

    HGS etiketi alan vatandaşlar ise aracın neresine ve nasıl yapıştırılacağını sorguluyor.

    Peki, HGS etiketi nasıl yapıştırılır? İşte bilmeniz gerekenler...

    HGS ETİKETİ NASIL YAPIŞTIRILIR?

    HGS etiketinin aracın iç tarafından yapıştırılması şart.

    HGS etiketleri genellikle aracın içerisinden dikiz aynasının biraz aşağısına yapıştırılıyor. HGS sistemleri dikiz aynası hizasını rahatlıkla okuyabiliyor ve HGS bakiyesini düşebiliyor.

    Sistemin sağlıklı çalışması için etiketin doğru şekilde yapıştırılması önemli. HGS etiketi yapıştırma adımları ise özetle şöyle:

    • Ön camınızda etiketi yapıştıracağınız yeri içeriden silip kurulayınız.
    • Yüzeyi temizledikten sonra etiketi yapışmayan arka yüzeyinden çıkarın.
    • Tek seferde yapıştırın, etiketi yapıştırdıktan sonra söküp yerini değiştirmeye çalışmayın.

    HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022 #1

    HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022 #2


    İlginizi Çekebilir

    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
    3. Sayfa

    Evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

    Görüş Bildir