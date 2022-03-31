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HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022

HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022

OGS, bu geceden itibaren tarihe karışıyor. OGS'den HGS'ye geçecek olanlar ise, "HGS etiketi yapıştırma" detaylarını araştırıyor. Peki HGS aracın neresine ve nasıl yapıştırılır? İşte detaylar...