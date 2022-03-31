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- HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022
HGS etiketi nereye ve nasıl yapıştırılır 2022
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 11:27
Köprü ve ücretli karayollarında kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) için bugün son gün.
Gece yarısından itibaren OGS'li araç sahipleri geçiş sistemlerini kullanamayacak. Kullandıkları takdirde ceza kesilecek.
Bu noktada sürücülerin Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş yapmaları gerekiyor.
OGS etiketi bulunan araç sahipleri ilgili bankalardan ücretsiz HGS etiketi alabilecek ve OGS hesapları da HGS'ye dönüştürülecek.
HGS etiketi alan vatandaşlar ise aracın neresine ve nasıl yapıştırılacağını sorguluyor.
Peki, HGS etiketi nasıl yapıştırılır? İşte bilmeniz gerekenler...
HGS ETİKETİ NASIL YAPIŞTIRILIR?
HGS etiketinin aracın iç tarafından yapıştırılması şart.
HGS etiketleri genellikle aracın içerisinden dikiz aynasının biraz aşağısına yapıştırılıyor. HGS sistemleri dikiz aynası hizasını rahatlıkla okuyabiliyor ve HGS bakiyesini düşebiliyor.
Sistemin sağlıklı çalışması için etiketin doğru şekilde yapıştırılması önemli. HGS etiketi yapıştırma adımları ise özetle şöyle:
- Ön camınızda etiketi yapıştıracağınız yeri içeriden silip kurulayınız.
- Yüzeyi temizledikten sonra etiketi yapışmayan arka yüzeyinden çıkarın.
- Tek seferde yapıştırın, etiketi yapıştırdıktan sonra söküp yerini değiştirmeye çalışmayın.