Hicri yılbaşı 2022 hangi tarihte idrak edilecek?

Hicri yılbaşı 2022 hangi tarihte idrak edilecek?

Muharrem ayının ilk günü olan hicri yılbaşının 2022 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiği merak konusu oldu. İşte Hicri yılbaşı tarihi...

2022 Hicri yılbaşı için kısa bir süre kaldı...

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının ne zaman olduğu merak ediliyor.

İslam alemi "hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün" sorularına yanıt arıyor.

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Aşure gününün de içinde bulunduğu muharrem ayı içerisinde idrak edilen Müslümanların yılbaşı miladi takvime göre belirlendi.

Sayılı günlerin kaldığı bu özel gün ibadet ile dolu geçirilecek.

Peki, hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün?

Hicri yılbaşı ne zaman?

Hicri takvime göre 1444 yılının başı olacak yılbaşı için geri sayım başladı.

Diyanet ile belirlenen takvime göre bu sene Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek.