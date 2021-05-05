Hıdırellezde dilek nasıl tutulur? Hıdırellez dilek duası ve gül ağacı

Hıdırellezde dilek nasıl tutulur? Hıdırellez dilek duası ve gül ağacı

5-6 Mayıs tarihlerinin gelmesiyle “Hıdırellez duası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı..

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanan bu özel gün, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır.

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapılması gerekenlere ek olarak bir de duasının okunması gerekiyor. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken okunan bir dua olan Hıdırellez duası yoğun ilgi görüyor. Peki Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır? İşte merak edilenler..

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR?

5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir.

Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI

Hıdırellez dilek duası şöyledir;

"Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin."

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS”

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor