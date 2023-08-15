Hilmi Daşdemir: Ekrem İmamoğlu kendi kariyeri peşinde koştu Ensonhaber yayınına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un büyüyen sorunlarını çözmek yerine kariyeri için başka maceralar peşinde olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisinde ‘değişim’ çağrısı yapan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir süredir beklenen açıklaması bugün gerçekleşti.

CHP’ye genel Başkan adayı olacağı iddia edilen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığını resmen duyurdu.

Bu açıklamaların ardından İmamoğlu, Kılıçdaroğlu karşısında pes etti.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

"İmamoğlu yeni bir hikaye yazamadı"

Daşdemir Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir hikaye yazamadığını belirterek, İstanbul'un kaynaklarını kendi ikbali için kullandığını söyledi.

"İstanbul’un kaynaklarını kendi için kullandı"

Hilmi Daşdemir açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu tek hedefi olarak Cumhurbaşkanlığını gördü. İstanbul’un kaynaklarını onun için kullandı. Orası için büyük PR çalışmaları yaptı. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yenildiler sadece Kılıçdaroğlu yenilmedi. Ancak bu yenilginin faturasını sadece Kemal Kılıçdaroğlu’na yıkmak istediler. Genel başkanlık için çaba sarf etmesine rağmen makamın sahibi o makamı göstermedi.

"Başarı hikayelerinin arkasında her zaman cesaret var"

Siyasette bir tabanınız yoksa güçlü bir iddia ortaya koymayacaksınız. Eğer bir iddianız varsa çıkacaksınız meydana cümle alem ne kadar yiğit olduğunuzu görecek. Başarı hikayelerinin arkasında her zaman cesaret var. Bunu ortaya koyamıyorsanız bu işlere girmeyeceksiniz. Soyunduğunuz takdirde de böyle geri adım atarsınız.

"Ekrem İmamoğlu bu yükün altında ezildi"