ensonhaber.com

Milyonlar dün bir kez daha sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin iki turunda da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Böylelikle Erdoğan, 17'nci zaferini ilan etmiş oldu.

Yankıları süren seçim sonuçları, Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel Programında enine boyuna ayrıntıları ile ele alındı.

Programa konuk olan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, muhalefeti eleştirdi.

Yayının tamamını izlemek için tıklayın

Daşdemir yayında şu ifadeleri kullandı:

3 yıl önce şunu söylüyordum; kim olursa olsun muhalefet blokunda yüzde 48-49 oyu var diyordum. Bazıları da diyor ki Kılıçdaroğlu olmasa İmamoğlu olsa, Yavaş olsa kazanırdı. Onlar da olsa yarım puan fark ancak daha yüksek olabilirdi belki de daha düşük olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu muhalefet bloku açısından en iyi aday olduğunu savundum. Bunun arka planında CHP Genel Başkanı olması, HDP'nin oyunun tamamını alacak olması bir sürü faktör vardı. Ancak orada oluşturulan tabloda en büyük eksik Türk milletinin terör örgütüne ilişkin olarak bir duruşu var ve bu örgütlerle siz açık işbirliği yapıyorsunuz. CHP, Kılıçdaroğlu ve HDP görüşmesi gizli değil aleni olmasını istedi. Seçmenler de biz bu durumu kabul edemeyiz dedi. Yüzde 52'ye 48 bir blok var ve bu blok 2014'ten beri kendisini hissettiriyor.