Hilmi Daşdemir, son anket sonuçlarını Ensonhaber'de açıkladı Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, son anketlerinde cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu yüzde 47,7, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 45,2 olarak saptadıklarını söyledi.

Özel Haber

Türkiye seçime gidiyor, Ensonhaber.com tüm yoğun gündemi takipçilerine aktarıyor.

YouTube kanalında her gün 18.00'de canlı yayınlanan Gündem Özel programında birbirinden değerli konuk, gündemi değerlendiriyor.

Bu günlerin en popüler isimleri ise kamuoyu araştırmacıları.

En saygın anketçilerden biri olan Hilmi Daşdemir, Gündem Özel'e katılarak son verileri paylaştı.

İşte Daşdemir'in paylaştığı anket sonuçları:

Cumhurbaşkanı Seçimi

Recep Tayyip Erdoğan: 47,7

Kemal Kılıçdaroğlu: 45,2

Muharrem İnce: 4

Sinan Oğan: 3.1

TBMM'de partilerin durumu

AK Parti: 37,7

CHP: 28,9

MHP: 8,1

İyi Parti: 7,9

YSP: 7,9

Memleket: 3,1

TİP: 2,3

BBP:1,2

YRP:0,9

Zafer: 0,8

Diğer: 0,4

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