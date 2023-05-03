Özel Haber
Türkiye seçime gidiyor, Ensonhaber.com tüm yoğun gündemi takipçilerine aktarıyor.
YouTube kanalında her gün 18.00'de canlı yayınlanan Gündem Özel programında birbirinden değerli konuk, gündemi değerlendiriyor.
Bu günlerin en popüler isimleri ise kamuoyu araştırmacıları.
En saygın anketçilerden biri olan Hilmi Daşdemir, Gündem Özel'e katılarak son verileri paylaştı.
İşte Daşdemir'in paylaştığı anket sonuçları:
Cumhurbaşkanı Seçimi
Recep Tayyip Erdoğan: 47,7
Kemal Kılıçdaroğlu: 45,2
Muharrem İnce: 4
Sinan Oğan: 3.1
TBMM'de partilerin durumu
AK Parti: 37,7
CHP: 28,9
MHP: 8,1
İyi Parti: 7,9
YSP: 7,9
Memleket: 3,1
TİP: 2,3
BBP:1,2
YRP:0,9
Zafer: 0,8
Diğer: 0,4