Hindistan'da fare tapınağına yoğun ilgi Hindular, geçmiş yaşamlarında çocuk olduklarına inandıkları fareleri beslemek için saatlerce sıra bekliyor.

AA & Ensonhaber

Hindistan’ın Rajasthan eyaletine bağlı Bikaner kentine 30 km uzaklıkta bulunan Karni Mata Tapınağı, 20 bin “kutsal” olduğuna inanılan fareye ev sahipliği yapıyor.

Hindular için kutsal sayılan tapınağın inşası 15. yüzyılda başlasa da tamamlanması 20. yüzyılda gerçekleşti.

Zarar verenlere cezası var

İçinde Kabbas adı verilen 20 bin fareye zarar verenler cezalandırılıyor. Özellikle içlerinde bulunan beyaz fareler ise büyük bir önem taşıyor.

Hindular, kutsal saydıkları farelerin bir önceki hayatlarında yasak çeşmeden su içen Hindu tanrısı Karni Mata'nın çocukları olduğu kabul ediyor.

Fareleri diğer hayvanların saldırısından korumak için de etrafı tel örgülerle korunuyor.

Elleriyle besliyorlar

Kilometrelerce uzaklıktan tapınağa ziyaret gelen Hindular, Bu inanıştan ötürü farelere en iyi şekilde davranıyor, onları besliyor.

Fareler, ibadete gelen Hindular tarafından getirilen sütü içiyor.