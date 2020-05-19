Aksaray'da paralarla paylaşım yapan hırsız yakalandı

Cezaevi firarisi Halil İbrahim A., çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ile paraları, sosyal medya hesabından paylaşarak kendini ele verdi.

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinden, hırsızlık şüphelisinin Halil İbrahim A. olduğu belirledi.

ÇALDIĞI PARALARLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştı.

Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

Sincan Cezaevi'nden geçen ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi’ne götürülürken, yakınları gazetecilere saldırdı.