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Haber Merkezi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazzelilere zulmediyor.

Kadın ve çocuk demeden katliamlarını sürdüren İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırmaya başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çok sayıda hava saldırısı gerçekleştiren İsrail'e cevap ise Hizbullah'tan geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün Hizbullah tarafından gönderilen insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğu bildirildi.

HİZBULLAH'IN SALDIRISI İSRAİL'İ KARIŞTIRDI: 4 ASKER ÖLDÜ

Saldırıda 4 İsrail askeri öldürülürken 60 tanesi de yaralandı.

Saldırının, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Beyrut'un merkezinde 22 kişinin ölümüne yol açan saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaşananların ardından İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan saldırıya ilişkin skandal bir açıklama geldi.

"YEMEK YERKEN YAPILAN SALDIRI BİR SAVAŞ SUÇU"

Açıklamada, "Hizbullah'ın saldırısı için insan hakları örgütleri harekete geçmeli. Askerlerimize yemek yerken yapılan saldırı bir savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1 yıldır yaptıklarını görmezden gelerek hiçbir şey olmamış gibi yaptığı açıklama, pes artık dedirtti.

Açıklamayı görenler, İsrail'in insan hakları dersi vermeye kalkmasını şaşkınlıkla izledi.

YÜZSÜZLÜKLERİNE DEVAM ETTİLER

Açıklamada dikkat çeken yüzsüzlük sonrası bu kez de İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşım yapıldı.

Kadın ve çocuk demeden masum Filistinlileri sığındıkları her yerde öldüren İsrail ordusu, sosyal medyasından, "Bir okulun ve bir BM binasının yakınları, Hizbullah'ın roket fırlatmak için seçtiği yerler." ifadelerine yer verildi.