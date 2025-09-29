Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yılın ikinci ve son Hukuk Mesleklerine Girişi Sınavı (HMGS) 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmaları gereken adaylar 2025-HGMS/2 sonuçlarına odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından sınav soru kitapçıklarının ise erişime açıldığı paylaşıldı. Peki, HMGS/2 sonuçları açıklandı mı? HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında yılın ikinci ve son HMSG sınav sonuçları için tarih netleşti.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlandığı sınavın sonuçlarının 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacağı paylaşıldı.