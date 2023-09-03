Hollanda'da başbakanlık yarışı! Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün rakibi Mardin damadı oldu Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nim görevini bırakmaya karar vermesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan Başbakanlık seçimi için Mardinli damat Pieter Omtzight ve Türk düşmanlığı ile tanınan Tuncelili Dilan Yeşilgöz ön plana çıkıyor.

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Yabancı ülkelerde gündemde seçim telaşı yer alıyor.

Bunlardan biri de Hollanda.

Ülkede 13 yıl gibi en uzun süre başbakanlık yapmış isimlerden biri olan Mark Rutte, geçtiğimiz ay Hollanda Kralı Willem-Alexander’a istifasını sundu.

4 partili koalisyon hükümetinin bu kararının ardından gözler, önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimdeki yeni adaylara çevrildi.

Kulis bilgilerinde ise iki isim yer alıyor.

Biri ülkede kısa sürede yapılan anketlerde sıkça ön planda yer almaya başlayan ve yüzde 20 oyla favori olarak gösterilen Mardin’in damadı Pieter Omtzight.

Rakibi Tuncelili Dilan Yeşilgöz

Omtzight’in rakibi ise Hollanda’nın Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz.

Koalisyonun büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni genel başkanı olan Yeşilgöz, gelecek seçimlerde başbakan olmak için çalışmalara başladı.

Başörtüsünü yasakladı

Tuncelili bir ailenin kızı olan ve Türk düşmanlığı ile tanınan Yeşilgöz, geçmişteki açıklamalarında Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savundu.

Yine Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Tuncelili Adalet Bakanı Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasakladı.

Favori aday Mardinli damat; 'Pieter Omtzight'

Başbakanlık için ön plana çıkan Omtzight de Mardinli Süryani göçmen Ayfer Koç ile evli.

Favori isim, başında olduğu ‘Yeni Toplumsal Sözleşme Partisi’ni, iki hafta önce gibi kısa bir süre önce kurdu.

Seçmenleri ikna etmeye başladı

Vaatleri ile şimdiden ülkedeki 5 seçmenden 1’ini ikna etmesiyle de dikkat çekmeye başladı.

Muhafazakar bir isim olarak bilinmesine rağmen, sol ekonomik politikaları da savunan Omtzight; göç, doğal afetler ve işsizlik gibi sorunlarla yakından ilgileniyor.