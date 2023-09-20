Hrant Dink davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık tahliye edildi Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, Adem Sağlam adlı sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edildiği bildirildi.

İHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de öldürüldü.

16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan 11 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

11 sanık için yeni dava

Savcılık, polis muhabiri Erhan Tuncel, eski polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında yeni bir dava açtı.

Tutuklu sanık tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam'ın tahliyesine karar verdi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)