HSK üyeliği için TBMM'de yapılan seçimde Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönettiği oturumda, yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından belirlenen üç aday arasından boş bulunan HSK üyeliği için seçim gerçekleştirildi.

Karma Komisyon tarafından sunulan aday listesi Genel Kurulda okunarak sürece ilişkin bilgilendirme yapıldı.

326 MİLLETVEKİLİ OY KULLANDI

Gizli yapılan birinci tur oylamada 306 milletvekili oy kullandı. Sonuçlara göre:

Havvanur Yurtsever: 245 oy

Mustafa Naim Yağcı: 24 oy

İsmail Ergüneş: 22 oy

Geçersiz oy: 15

Anayasa gereği ilk turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy aranırken, gerekli çoğunluk sağlanamadı. İkinci turda ise beşte üç çoğunluk (360 oy) şartı aranmasına rağmen yine yeter sayı oluşmadı. Bunun üzerine en çok oy alan iki aday arasında kuraya gidildi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ’ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever yeniden HSK üyeliğine seçildi. Bozdağ, Yurtsever’i tebrik ederek başarılar diledi.

CHP OYLAMAYA KATILMADI

Öte yandan CHP grubu, seçim yöntemine yönelik eleştirilerini dile getirerek oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.