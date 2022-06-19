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    HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

    HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
    • 19.06.2022 - 21:55
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 22:03
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    Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı.

    Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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