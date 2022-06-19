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HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.