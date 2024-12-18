HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer

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Suriye'de yeni dönem başlıyor...

Suriye'de 54 yıllık Esed, 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te resmen son buldu.

Devrimin öncü isimlerinden HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve devrim sonrası istikrar mücadelesi için canhıraş çalıştıklarını söyledi.

"İNTİKAMSIZ BİR ZAFER KAZANDIK"

Yeni Şafak'tan Yasin Aktay'a konuşan Colani, "Öldürmek için savaşmıyoruz, adaletsizliği insanlar için ortadan kaldırmak için savaşıyoruz. Allah’tan bunu diledik. İntikamsız bir zafer. Çünkü devrimci ahlakını kaybederse her şeyini kaybeder. Şükürler olsun başardık" ifadelerini kullandı.

"HALKA KARŞI NEZAKET VE ŞEFKATLE DAVRANDIK"

Ebu Muhammed Colani şunları söyledi:

İslam ahlakına, Müslüman'ın ahlakına sahip olmalıyız. Müslümanlar askerlik görevini yerine getirirken savaş durumunda bile ahlaklı davranmak durumundadırlar. Birçok insan suçsuz. Rejimin yaptığı şey de buydu, on dört yıl boyunca, yani rejim köylerimizi bombalıyordu, ama biz gidip de rejime ait köyleri bombalamıyoruz. Neden? Çünkü onların hiçbir suçu yok. Rejime gelince, kasıtlı olarak altyapıyı bombalıyordu, hastaneleri kasten bombalıyordu, evleri, çocukları, kadınları vb. kasten bombalıyordu ve bunu canlı televizyonda görebiliyordunuz. Bu devrimde, halka karşı nezaket ve şefkatle davrandık çünkü temelde mücadelemizin kaynağı, halkı adaletsizlikten kurtarmaktı. Bu yüzden savaşan gençlere mümkün olduğunca rehberlik etmeye çalıştık. Muzaffer olduk, doğru, ama bu zaferle merhamet ettik. Allah’tan bunu diledik. Muzaffer taraf olduğumuz doğrudur ama. Allah'a şükür ahlaka uygun davrandık. Bu siyaset değil, bu bir görev ve sorumluluğumuzdu.

"BU ZAFER ÜNİVERSİTELERDE OKUTULACAK"

12 günde gerçekleşen büyük devrimin aşama aşama geliştiğini kaydeden Colani, "Hiç kolay değildi. Öncelikle çok büyük bir ordusu vardı ve çok fazla silahları vardı. Ordu kapsamlı bir şekilde eğitildi. Gündüz ve gece savaş becerileri geliştirildi ve gördüğünüz gibi modern silahlar kullandık. Ama en önemlisi Yüce Allah'ın takdiri, bu onun zaferi. Plan, hızlıca başarı elde etme üzerine kurulmuştu. Bu muharebede ortaya yeni ve kendine özgü bir savaş sanatı çıktı. Bunun inşallah ileride çalışılacağını ve büyük üniversitelerde ders olarak okutulacağını düşünüyorum." dedi.

"ANLAŞMA YOKTU"

Esad döneminde Suriye'de aktif olan ülkelerle operasyon öncesi bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Colani, "Hayır, hiçbir zaman anlaşma yoktu. Tam tersine, bu savaşa girmememiz konusunda haklı olarak endişelerini ifade ediyorlardı. Zira herkesin aklına Gazze’deki halkımızın başına gelen ağır bombardıman, geçmişte bizim halkımızın yaşamış olduğu katliamlar geliyordu. Ama biz bunu yapmak niyetindeydik ve bu düzenden kurtulmak istiyorduk. Suriye topyekûn bir hapishane gibiydi" diye konuştu.

"EN ÇOK KUCAKLAYAN TÜRK HALKI OLDU"

Türkiye ile ilişkilere ilişkinde yanıt veren Colani şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz gibi Suriyeliler birçok ülkeye sığındı ama onları en çok kucaklayan ve saygı duyan ülke Türkiye oldu. Suriye umarım bu iyiliği unutmaz. Stratejik ilişkiler olacak. Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak. Ekonomik kalkınma tecrübelerini Suriye'ye aktarması noktasında da Türkiye'ye güveniyoruz. Toplumsal bağları koruyacağız. Aynı anları sevgi ve samimiyetle de paylaşacağız ve bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkının da zaferidir. Çünkü mazlum zalime karşı zafer kazandı, bu, Türk halkı gibi samimi insanların zaferidir.

"KİTLELER HALİNDE GERİ DÖNECEKLER"

Sığınmacı konumundaki suriyelilerin geri dönüşleri hakkında da görüşlerini açıklayan Colani, "Biz artık en zor kısmı atlattık. Suriye halkı topraklarına kalpten bağlıdır ve çok fazla evin yıkıldığı doğru. İnsanların ülkelerine, memleketlerine dönmeleri için uygun bir ortam oluşturarak bu duruma çözüm getirmek zorundayız. Birinci sınıf konutlar yapmalıyız. Sonra onlara hizmet sağlamak, sonra ekonomiyi geliştirmek zorundayız. İnsanların yarısının Suriye'ye kitleler halinde geri döneceğini düşünüyorum" dedi.

"SEDNAYA HAPİSHANESİ MÜZE OLACAK"

Sednaya Hapishanesi'nin akıbetinin ne olacağını sorusuna yanıt veren Colani, şu açıklamalarda bulundu: