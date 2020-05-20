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Güvenlik Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
- AA
- 20.05.2020 - 19:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı, Huber Köşkü'nde yapıldı.
Toplantı 3 saat sürdü.
ÜLKE GÜVENLİĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN MESELELER GÖRÜŞÜLDÜ
Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.