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    Güvenlik Toplantısı sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
    • AA
    • 20.05.2020 - 19:30
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    Güvenlik Toplantısı sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı, Huber Köşkü'nde yapıldı.

    Toplantı 3 saat sürdü.

    ÜLKE GÜVENLİĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN MESELELER GÖRÜŞÜLDÜ

    Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülke güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ele alındı.

     

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